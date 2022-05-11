Российский журналист рассказал о планах Киева пропустить в страну солдат Польши

Военкор Котенок сообщил о приказе пропустить до 10 тысяч солдат Польши на Украину 22 мая

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало погранслужбе пропустить на территорию страны четыре батальона армии Польши 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, сославшись на документ, направленный оборонным ведомством Украины главе погранслужбы страны.

В документе говорится о том, что необходимо обеспечить проход из Польши объединенного литовско-польского «миротворческого контингента». В период с 22 по 24 мая границу должны пересечь 9500 военнослужащих и 279 единиц военной техники.

«Еще одно подтверждение разработки планов по оккупации и дальнейшему разделу страны», — отметил российский журналист.

При этом Котенок не исключил, что документ может быть фейком, однако уточнил, что подобный приказ вполне укладывается в «принятый западными странами план по захвату и разграблению» Украины.

Ранее источник в российских силовых ведомствах рассказал, что Служба внешней разведки (СВР) Украины провела операцию «Овидий» по дискредитации внешней политики Румынии перед странами Европы, Евросоюзом и Еврокомиссией.