Писатель из Башкирии стал лауреатом международного конкурса «Лучшая книга года»

Писатель Михаил Смирнов стал лауреатом международного конкурса «Лучшая книга года»

Детский писатель из Башкирии Михаил Смирнов стал лауреатом международного литературного конкурса «Лучшая книга года», который проводили в Германии. Об этом сообщает местный портал «Башинформ».

По информации издания, жюри признало повесть «Поиски графских сокровищ» лучшей в номинации «Детская литература» с присуждением Серебряного диплома. Отмечается, что произведение автора повествует о том, как важно чтить память предков, а также о необходимости пронести через всю жизнь честь и достоинство.

«Раскручивая канву приключений главных героев, автор незаметно и плавно начинает "разговор о главном": что значит чтить память предков, беззаветно служить своей Родине (...) то есть быть истинным патриотом, — заявила журналистка Евгения Филиппова. — В целом книга интересна и полезна с точки зрения патриотического воспитания подрастающего поколения».

В октябре 2021 года физик из Тюмени стала учителем года. «Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16», — зачитала результаты конкурса вице-премьер России Татьяна Голикова. В общей сложности в финал прошли 85 человек.