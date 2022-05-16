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Российский военный эксперт назвал блефом заявления о контрнаступлениях ВСУ

Боевой офицер Алехин назвал блефом заявления о контрнаступлении ВСУ

Фото: Jorge Silva / Reuters

Военный обозреватель и боевой офицер Геннадий Алехин заявил, что ВСУ блефуют, заявляя о контрнаступлениях на фоне обстрелов Белгородской области. Его слова приводит издание «Украина.ру».

Алехин считает, что заявления о контрнаступлениях на самом деле являются отвлечением внимания от важного направления фронта.

«Это просто попытка прорвать некоторые участки, где находятся наши подразделения. Главная их цель — отвлечь внимание от изюмского направления, где собран мощный боевой кулак ВС РФ, который продавливает хорошо подготовленную оборону по линии Славянск-Барвенково», — пояснил Алехин.

Впрочем, как отмечает эксперт, российским военным не следует недооценивать силы ВСУ, поскольку они подтянули резервы из Центральной и Западной Украины в Харьковскую область. Кроме того, наряду с украинскими солдатами в боях участвуют иностранные наемники.

Ранее командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что десять украинских военных, находившихся внутри завода «Азовсталь», сдались в плен.

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Варвара Кошечкина
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