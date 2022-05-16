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Граничащий с Украиной российский регион отменил все коронавирусные ограничения

Курский губернатор Старовойт сообщил об отмене всех коронавирусных ограничений в регионе

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Курской области решили отметить все связанные с COVID-19 ограничения. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт на оперативном совещании, его цитирует ТАСС.

«Принимаем решение о снятии всех ковидых ограничений», — сказал Старовойт

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Губернатор объяснил, что отмена ограничений связана с низким уровнем заболеваемости в российском регионе. Так, за прошедшие сутки в Курской области выявили 30 случаев заражения, среди них только четверых пациентов с COVID-19 госпитализировали.

При этом в регионе продолжает действовать режим повышенный готовности, подчеркнул Старовойт. Он рекомендовал местным жителям использовать средства индивидуальной защиты в закрытых помещениях и в местах массового скопления людей.

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Анастасия Шейкина
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