Россиянам рассказали о последних доступных билетах на поезд в Крым

В продаже остались единичные билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым на лето

Российским туристам рассказали, на какие даты еще можно приобрести билеты на поезд в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга. О доступных вариантах рассказали специалисты портала TourDom.ru.

Отмечается, что семье из нескольких человек будет тяжело найти билеты на поезд на соседние места в летний период: вплоть до начала августа в продаже осталось лишь несколько свободных вариантов — как правило, в разных частях вагона. «В лучшем случае пассажиры разместятся в соседних отсеках плацкарта на верхних или боковых местах. Самые дефицитные — нижние места в купе», — уточнили в TourDom.ru.

Например, на ближайшую субботу, 21 мая, на поезде Москва — Симферополь последние места остались в плацкарте на верхних полках за 4,7 тысячи рублей. На 28 мая билетов нет совсем. Также нет мест ни на одну из суббот июня и июля. На 6 августа можно купить билет на верхнюю полку за семь тысяч рублей, на 13 августа — за 10,9 тысячи рублей (нижняя полка).

Из Санкт-Петербурга в мае-июне также можно обнаружить лишь единичные билеты: на 4 июня есть одно верхнее место в купе за 14,7 тысячи рублей, на 11 июня — одно верхнее и одно нижнее в купе (8,8 тысячи рублей, возле туалета), на 15 июня в поезде свободны 20 верхних полок в плацкарте.

Обратный билет в Москву в купе на верхней полке можно найти на 4 июня от 8,8 тысячи рублей. На нижнем боковом месте плацкарта получится уехать 28 мая от 4,7 тысячи рублей.

Ранее в мае сообщалось, что на фоне уменьшения спроса отельеры Кубани и Крыма начали снижать цены. По мнению экспертов, стоимость размещения в гостиницах черноморского побережья будет снижаться и дальше — больше всего это коснется сегмента двух- и трехзвездочных отелей.