«Столото» и «РусКлиматФонд» высадили 32 000 деревьев для восстановления лесов

Акция прошла в рамках проекта «Леса для климата», организованного «РусКлиматФондом»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» (входит в многопрофильный российский IT-холдинг S8 Capital) в рамках совместной акции с Фондом развития экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата «Русский Климатический Фонд» («РусКлиматФонд») третий год подряд провели совместную акцию по высадке молодых деревьев. Акция состоялась в рамках глобального проекта «Леса для климата», организованного «РусКлиматФондом».

В пятницу, 13 мая, «Столото» и «РусКлиматФонд» завершили акцию по высадке деревьев вблизи города Кубинка Одинцовского района Московской области. На этой территории добровольцы, зарегистрировавшиеся на сайте «РусКлиматФонда», а также сотрудники «Столото», Страховка.Ру, Price.ru и Sport 24 (также входят в холдинг S8 Capital) высадили 10 000 сеянцев ели. Теперь на территорииОдинцовского района, где произраставшие ранее деревья пострадали от жука-короеда, в соответствии с лесовосстановительным планом появилось 3 гектара молодого леса. Чуть ранее, в первые дни мая 2022 года, в Свердловской области при поддержке «Столото» добровольцы также высадили 22 000 сеянцев ели и сосны на пострадавшей от лесных пожаров территории и восстановили 4,5 гектара леса. Таким образом в 2022 году уже высажено 32 000 сеянцев ели и сосны в двух областях. На территориях страны, пострадавших от жука-короеда и природных пожаров, появится порядка 8 гектаров молодого леса.

За три года при поддержке «Столото» уже высажено 96 000 молодых деревьев (по 32 000 деревьев ежегодно) в пяти регионах России: Московской области, Республике Чувашии, в Свердловской, Волгоградской и Челябинской областях.

В 2021 году молодой лес был высажен в Московской, Челябинской и Волгоградской областях — 3 000 ив и тополей, а также 29 000 сосен.

В 2020 году, благодаря поддержке «Столото», в Республике Чувашия, Свердловской, Волгоградской и Московской областях высадили 2 000 дубов черешчатых, 2 000 кленов татарских, 24 000 сосен обыкновенных и 4 000 елей.

«Уже несколько лет подряд мы реализуем проект восстановления пострадавших лесов в разных регионах страны. Благодаря нашим волонтерам лесной фонд России пополнился уже почти 25 гектарами молодых деревьев. Уверены, что общими усилиями мы сможем достичь самых амбициозных целей — 1 миллиард деревьев к 2050 году и пышные зеленые леса для будущих поколений», — рассказала Оксана Тубман, Директор по специальным и спонсорским проектам «Столото» (входит в холдинг S8 Capital).

Ежегодно в акции по высадке деревьев принимает участие около 200 сотрудников и волонтеров. Она проходит во всех регионах страны строго под контролем специалистов по охране леса и экологов. За саженцами, пока они не окрепнут, еще на протяжении пяти лет будет заботиться лесная служба. После полноценного восстановления новые участки леса будут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая воздействие парникового эффекта. Таким образом, усилия волонтеров помогут сохранить леса для потомков и компенсировать углеродный след от деятельности человека.

«Мне очень приятно видеть, что в посадках деревьев с каждым годом участвует все больше неравнодушных людей и, что особенно важно, социально ответственный бизнес. Каждый хочет внести свой вклад в восстановление лесов, и это дает надежду на то, что мы сможем сохранить леса для себя и своих потомков. Холдинг S8 Capital и компания «Столото» с нами уже несколько лет. Благодарим руководство компании и всех участников за поддержку наших посадок и за вклад в сохранение лесов Подмосковья», — отмечает президент Некоммерческой организации «РусКлиматФонд» Марианна Мунтяну.

Экологические проекты являются одним из основных направлений благотворительной деятельности «Столото». В рамках корпоративной социальной ответственности «Столото» проводит конкурсы грантов на реализацию благотворительных проектов, оказывает поддержку спортивным федерациям, организациям и мероприятиям. На них выделяются собственные средства холдинга сверх целевых отчислений от лотерейной деятельности на развитие физической культуры и спорта, общий накопительный итог которых на 30 сентября 2021 года составил 16,9 миллиарда рублей.

Чтобы стать волонтером и принять участие в посадках деревьев, нужно заполнить анкету на сайте «РусКлиматФонда». Все, кто не может присоединиться к посадкам лично, могут поддержать восстановление и сохранение лесов онлайн. Сервис вышлет фото и координаты молодого леса.