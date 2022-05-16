Лукашенко обвинил Украину в двухлетних недружественных действиях

Лукашенко заявил, что Белоруссия два года ощущала недружественные акции со стороны Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти Украины в том, что они в течение двух лет совершали недружественные действия по отношению к его стране. Об этом он заявил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, передает БЕЛТА.

«После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с Беларусью Украина полностью, как у нас принято говорить, легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Киев ввел против Минска санкции «на опережение», раньше США и других западных стран. «Небо закрыли, железнодорожное сообщение. Потом начали готовить боевиков, нам подкидывать. Потом оружие через границу пошло», — продолжил Лукашенко.

По его словам, украинские беспилотники проводили разведку в белорусском воздушном пространстве. «Факты, говорящие об угрозе нашей национальной безопасности, неоспоримы. Именно поэтому нами абсолютно правомерно был задействован механизм поддержки в рамках союза с Россией», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Минск не раз обращал внимание «на необоснованный рост военного присутствия Запада в Украине и в регионе в целом». «Мы об этом неоднократно говорили и предупреждали, что дело идет к конфликту», — заключил белорусский лидер.

Летом 2020 года в Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании, которых обвинили в подготовке беспорядков перед выборами. Некоторые из них оказались гражданами Украины, воевавшими в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию.

После президентских выборов ЦИК Белоруссии объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Лукашенко провести новое голосование. Минск обвинял Киев в организации протестов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.