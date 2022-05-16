Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В общественных зданиях Литвы решили организовать убежища

Глава МВД Литвы заявила, что общественные здания страны должны быть оборудованы убежищами

Фото: Taras Chuiko / Reuters

В Литве здания общественного назначения решили оборудовать убежищами гражданской обороны. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает ТАСС.

Глава МВД заявила о введении соответствующего требования и пояснила, что убежища должны быть подготовлены «на случай экстремальных ситуаций».

Глава ведомства также отметила, что для укрепления гражданской обороны и осознания населением ее необходимости в стране будут организованы соответствующие учения. «В ближайшее время представим план их проведения с участием инстанций гражданской обороны, мобилизационных субъектов и населения», — добавила Билотайте.

Ранее командование литовской армии сообщало, что власти прибалтийских республик намерены осуществить совместную закупку американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Детали планируемых закупок в руководстве Вооруженных сил Литвы не уточнили.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о договоренности с ВСУ в районе «Азовстали»
Осужденному за терроризм канскому подростку суд отказался увеличить срок
Китай решил отменить тотальный локдаун в Шанхае из-за экономических проблем
Названы самые популярные направления круизов в России
Эстония призвала западных лидеров перестать звонить Путину
Российский врач назвал неочевидную причину ожирения
В России ответили на слухи об отправке боевой техники к финской границе
Раскрыта новая схема мошенничества с покупкой валюты россиянами
Чимаев обратился к Усману
Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.