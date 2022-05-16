В общественных зданиях Литвы решили организовать убежища

Глава МВД Литвы заявила, что общественные здания страны должны быть оборудованы убежищами

В Литве здания общественного назначения решили оборудовать убежищами гражданской обороны. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает ТАСС.

Глава МВД заявила о введении соответствующего требования и пояснила, что убежища должны быть подготовлены «на случай экстремальных ситуаций».

Глава ведомства также отметила, что для укрепления гражданской обороны и осознания населением ее необходимости в стране будут организованы соответствующие учения. «В ближайшее время представим план их проведения с участием инстанций гражданской обороны, мобилизационных субъектов и населения», — добавила Билотайте.

Ранее командование литовской армии сообщало, что власти прибалтийских республик намерены осуществить совместную закупку американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Детали планируемых закупок в руководстве Вооруженных сил Литвы не уточнили.