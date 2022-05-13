Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Прибалтийские страны обсудили закупку американских ракетных систем

Латвия, Литва и Эстония обсудили закупку американских РСЗО M142 HIMARS

Фото: U.S. Army / Wikimedia

Латвия, Литва и Эстония планируют осуществить совместную закупку американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом командование литовской армии сообщило по итогам встречи командующих армиями Литвы и Эстонии Вальдемараса Рупшиса и Мартина Херема, передает ТАСС.

Отмечается, что совместное приобретение тремя странами РСЗО HIMARS стало одним из обсуждавшихся на встрече вопросов. Детали планируемых закупок командование армии Литвы не уточнило.

В начале мая Эстония заявила о планах получить системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в 2025 году. Ожидается, что точная цена тендера будет объявлена в июле. Ориентировочная стоимость систем ПВО оценивается в 350 миллионов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский высказался о возможности признания Крыма и Донбасса
Турция отреагировала на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Зака Снайдера обвинили в нечестной победе на «Оскаре»
Россия объявила сотрудника посольства Болгарии персоной нон грата
В сети объявили бойкот Calvin Klein из-за рекламы белья с беременным мужчиной
МИД призвал россиян отказаться от поездок в Великобританию
Путин рассказал Шольцу о ситуации на «Азовстали»
В Словении в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек
Иностранный альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Высказавшийся о Путине сенатор США разочаровался в Байдене
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.