Прибалтийские страны обсудили закупку американских ракетных систем

Латвия, Литва и Эстония обсудили закупку американских РСЗО M142 HIMARS

Латвия, Литва и Эстония планируют осуществить совместную закупку американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Об этом командование литовской армии сообщило по итогам встречи командующих армиями Литвы и Эстонии Вальдемараса Рупшиса и Мартина Херема, передает ТАСС.

Отмечается, что совместное приобретение тремя странами РСЗО HIMARS стало одним из обсуждавшихся на встрече вопросов. Детали планируемых закупок командование армии Литвы не уточнило.

В начале мая Эстония заявила о планах получить системы противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности в 2025 году. Ожидается, что точная цена тендера будет объявлена в июле. Ориентировочная стоимость систем ПВО оценивается в 350 миллионов евро.