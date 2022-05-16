Стало известно об уничтожении до 100 бойцов ВСУ под Авдеевкой

WarGonzo: под Авдеевкой за последние четыре дня уничтожены до 100 бойцов ВСУ

Командир 1-й роты «Спарты» с позывным Матрос в беседе с военкором Семеном Пеговым сообщил, что за последние три-четыре дня в районе Васильевки на авдеевском направлении в Донбассе уничтожены до 100 бойцов ВСУ. Интервью опубликовано в Telegram-канале Wargonzo.

Со слов Матроса стало известно, что сейчас позиции украинских военных совместно «перемалывает» артиллерия и танки батальонов ДНР «Сомали» и «Сотка».

«Я думаю, им (украинским военным — прим. "Ленты.ру") пора уже на рубежный край оттянуться и думать о каком-то перемирии, начинать договариваться», — заявил Матрос.

Командир роты добавил, что сейчас выбрана оптимальная тактика ведения боя для того, чтобы свести потери к минимуму.

«С криками "ура", как в Великую Отечественную, на окопы никто не бежит, но взаимодействие очень серьезное, противника видят и накрывают через десять секунд», — поделился военный.

Ранее командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что десять украинских военных, находившихся внутри завода «Азовсталь», сдались в плен.