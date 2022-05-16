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Синоптик пообещал россиянам умеренно теплое лето

Специалист центра погоды «Фобос» Тишковец спрогнозировал в России умеренно теплое лето

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В этом году в европейской части России ожидается «умеренно теплое» лето. Об этом радио Sputnik рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, прохлада задержится в Европейской России до конца мая. В июне же наступит настоящее лето, при этом не ожидается ни экстремальной жары, ни экстремального холода, пообещал синоптик.

Тишковец пояснил, что, например, в июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме. В июле и августе температура воздуха будет незначительно превышать норму.

13 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам прогноз на лето и пообещал, что на территории страны оно будет не холодное. По словам синоптика, температура воздуха ожидается около или выше нормы. «Уверенным прогнозам о жарком или холодном лете доверять не стоит, такого рода прогнозы могут быть только вероятностными», — добавил он.

Также Вильфанд ранее сообщил, что в Москве климатическое лето наступит в конце мая. «По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов», — рассказал синоптик.

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Марина Совина
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