Силовые структуры
Двоих мужчин осудили за попытку контрабанды деталей к вертолету Ми-24 в Польшу
В Москве двоих мужчин осудили за попытку контрабанды в Польшу деталей к вертолету Ми-24
В Москве двоих мужчин отправили в колонию за попытку контрабанды деталей к боевому вертолету Ми-24. Об этом пишет ТАСС.
Россиянина Зеленина осудили на три года колонии общего режима, а гражданина Белоруссии Станкевича — на два.
По данным следствия, они собирались отправить незаконно купленные комплектующие к военным вертолетам на территорию Польши. Преступление выявили сотрудники ФСБ, после приобретения деталей фигурантов задержали.
Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следствие по делу о попытке контрабанды оружия при поставках в Анголу.