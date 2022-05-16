Двоих мужчин осудили за попытку контрабанды деталей к вертолету Ми-24 в Польшу

В Москве двоих мужчин осудили за попытку контрабанды в Польшу деталей к вертолету Ми-24

В Москве двоих мужчин отправили в колонию за попытку контрабанды деталей к боевому вертолету Ми-24. Об этом пишет ТАСС.

Россиянина Зеленина осудили на три года колонии общего режима, а гражданина Белоруссии Станкевича — на два.

По данным следствия, они собирались отправить незаконно купленные комплектующие к военным вертолетам на территорию Польши. Преступление выявили сотрудники ФСБ, после приобретения деталей фигурантов задержали.

Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следствие по делу о попытке контрабанды оружия при поставках в Анголу.