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Двоих мужчин осудили за попытку контрабанды деталей к вертолету Ми-24 в Польшу

В Москве двоих мужчин осудили за попытку контрабанды в Польшу деталей к вертолету Ми-24

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Москве двоих мужчин отправили в колонию за попытку контрабанды деталей к боевому вертолету Ми-24. Об этом пишет ТАСС.

Россиянина Зеленина осудили на три года колонии общего режима, а гражданина Белоруссии Станкевича — на два.

По данным следствия, они собирались отправить незаконно купленные комплектующие к военным вертолетам на территорию Польши. Преступление выявили сотрудники ФСБ, после приобретения деталей фигурантов задержали.

Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следствие по делу о попытке контрабанды оружия при поставках в Анголу.

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Елизавета Новикова
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