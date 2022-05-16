Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Определены районы Москвы с самым большим ростом цен на жилье

«ЦИАН.Аналитика»: в Москве стоимость «вторички» больше всего выросла в районе Савелки

Фото: Perituss / Wikimedia

К середине мая 2022 года стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке среди районов Москвы больше всего выросла в зеленоградском районе Савелки. Об этом говорится в материалах «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

Стоимость «квадрата» в районе Савелки достигла 236,5 тысячи рублей, что на 4,2 процента больше, чем в апреле 2022 года. Специалисты определили, что одним из районов с самым большим ростом цен на жилье также стал Даниловский — стоимость квадратного метра повысилась на 2,9 процента, до 363,9 тысячи рублей.

Топ-3 списка замкнул Останкинский район с ростом цен на 2,8 процента до 359,4 тысячи рублей. Ниже расположились районы Свиблово и Бабушкинский, где квадратный метр «вторички» подорожал на 2,6 и 2,4 процента соответственно. Меньше всего стоимость жилья повысилась в районах Старое Крюково и Крылатское — значения увеличились на 1,5 и 1,4 процента соответственно.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022

По словам экспертов сервиса, стоимость жилья на рынке массово снижаться не будет. «Существенного сокращения цен на вторичном рынке мы не ожидаем. Многие сделки в готовых домах проводятся с расчетом на покупку лота в строящемся доме. В таких условиях снижать цены будут готовы далеко не все», — отметили в «ЦИАН.Аналитике».

В апреле эксперты «ЦИАН.Аналитики» назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки. С начала 2022 года наибольший рост цен на квадратный метр в Старой Москве на первичном рынке наблюдался в Ярославском районе. Цены поднялись на 19 процентов — с 200,2 тысячи рублей за квадратный метр до 238,3.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Начальника отдела челябинской таможни отправили в СИЗО за взятки
Определены районы Москвы с самым большим ростом цен на жилье
Россия обвинила украинские спецслужбы в подрыве фугаса с аммиачной селитрой
Zara ввела плату за возврат одежды и разгневала покупателей
Двоих санитаров отправили в СИЗО за изнасилование заключенных швабрами
Джокович выступил против бойкота Уимблдона из-за отстранения россиян
На Netflix выйдет шестой сезон «Черного зеркала»
Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря
Премьер Венгрии заявил о начале десятилетия «опасностей и войн»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.