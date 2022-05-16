Определены районы Москвы с самым большим ростом цен на жилье

«ЦИАН.Аналитика»: в Москве стоимость «вторички» больше всего выросла в районе Савелки

К середине мая 2022 года стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке среди районов Москвы больше всего выросла в зеленоградском районе Савелки. Об этом говорится в материалах «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

Стоимость «квадрата» в районе Савелки достигла 236,5 тысячи рублей, что на 4,2 процента больше, чем в апреле 2022 года. Специалисты определили, что одним из районов с самым большим ростом цен на жилье также стал Даниловский — стоимость квадратного метра повысилась на 2,9 процента, до 363,9 тысячи рублей.

Топ-3 списка замкнул Останкинский район с ростом цен на 2,8 процента до 359,4 тысячи рублей. Ниже расположились районы Свиблово и Бабушкинский, где квадратный метр «вторички» подорожал на 2,6 и 2,4 процента соответственно. Меньше всего стоимость жилья повысилась в районах Старое Крюково и Крылатское — значения увеличились на 1,5 и 1,4 процента соответственно.

По словам экспертов сервиса, стоимость жилья на рынке массово снижаться не будет. «Существенного сокращения цен на вторичном рынке мы не ожидаем. Многие сделки в готовых домах проводятся с расчетом на покупку лота в строящемся доме. В таких условиях снижать цены будут готовы далеко не все», — отметили в «ЦИАН.Аналитике».

В апреле эксперты «ЦИАН.Аналитики» назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки. С начала 2022 года наибольший рост цен на квадратный метр в Старой Москве на первичном рынке наблюдался в Ярославском районе. Цены поднялись на 19 процентов — с 200,2 тысячи рублей за квадратный метр до 238,3.