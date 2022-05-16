Назван способ сделать банные полотенца мягкими и пушистыми

Express: чтобы вернуть полотенцам мягкость, надо заменить кондиционер для белья на уксус

Эксперты по текстилю объяснили, почему через несколько месяцев использования банные полотенца могут стать жесткими, и назвали способ вернуть им мягкость. Их слова передает издание Express.

Сделать полотенца вновь мягкими и пушистыми, по словам специалистов компании по производству полотенец Turkish Towel Company, можно, если добавлять меньше стирального порошка. «Полотенца становятся жесткими, потому что из них до конца не вымывается порошок, — пояснили они. — Надо при стирке использовать меньшее количество средства, тогда при полоскании его остатки вымоются гораздо лучше, что, несомненно, продлит жизнь банным аксессуарам».

Также эксперты рекомендовали заменить привычный кондиционер для белья на белый уксус, который смягчит ткань, не блокируя ее впитывающие свойства: достаточно одной небольшой чашки этого средства для того, чтобы вновь сделать полотенца мягкими и пушистыми.

В свою очередь, специалист по текстилю и генеральный директор компании по производству полотенец New Sega Home Брайан Дельпа отметил, что полотенца могут становиться жесткими, если при стирке в машину складывается слишком большое количество вещей. «Полотенцам нужно много места внутри барабана стиральной машины, чтобы ткань дышала при полоскании и впоследствии как следует распушилась», — пояснил он, добавив, что старые банные принадлежности лучше стирать отдельно от новых, чтобы избежать нежелательного окрашивания ткани.

Ранее эксперты по уборке назвали поверхности, которые нельзя протирать уксусом. По их словам, при контакте с этим универсальным средством могут пострадать натуральный камень и дерево, а также шерстяные ковры.