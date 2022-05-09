Эксперты по уборке назвали поверхности, которые нельзя протирать уксусом
Эксперты по уборке назвали поверхности, которые нельзя протирать уксусом. Об этом рассказало издание The Scottish Sun.
Журналисты отметили, что при любом контакте с уксусом могут пострадать натуральный камень и дерево. Уточняется, что изделия из соответствующих материалов следует мыть только теплой водой с мылом. Кроме того, уксусный раствор способен повредить волокна шерстяного ковра, поверхность посуды из алюминия и чугуна.
Не рекомендуется использовать его для протирания бытовой техники, в том числе посудомоечной машины, оснащенной резиновыми прокладками. Среди прочего упомянутый продукт разъест защитное покрытие на экранах телевизоров и компьютеров.
В апреле москвичам посоветовали отключать электроприборы во время весенней уборки квартиры. Специалисты предупредили, что во время уборки техники ее необходимо выключить от электропитания, держась за вилку, а не за шнур. После приборы нельзя подключать мокрыми руками и ставить рядом с водой. Что касается газовой плиты, то ее можно мыть спустя час после готовки. Технику необходимо протирать влажной, но отжатой тряпкой и не допускать, чтобы вода попала внутрь. Собственникам не рекомендовали без присмотра газовщиков мыть шланг-подводку и двигать плиту.