Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Эксперты по уборке назвали поверхности, которые нельзя протирать уксусом

Эксперты по уборке: камень и дерево нельзя протирать уксусом

Фото: Nicola Pavan / Unsplash

Эксперты по уборке назвали поверхности, которые нельзя протирать уксусом. Об этом рассказало издание The Scottish Sun.

Журналисты отметили, что при любом контакте с уксусом могут пострадать натуральный камень и дерево. Уточняется, что изделия из соответствующих материалов следует мыть только теплой водой с мылом. Кроме того, уксусный раствор способен повредить волокна шерстяного ковра, поверхность посуды из алюминия и чугуна.

Не рекомендуется использовать его для протирания бытовой техники, в том числе посудомоечной машины, оснащенной резиновыми прокладками. Среди прочего упомянутый продукт разъест защитное покрытие на экранах телевизоров и компьютеров.

В апреле москвичам посоветовали отключать электроприборы во время весенней уборки квартиры. Специалисты предупредили, что во время уборки техники ее необходимо выключить от электропитания, держась за вилку, а не за шнур. После приборы нельзя подключать мокрыми руками и ставить рядом с водой. Что касается газовой плиты, то ее можно мыть спустя час после готовки. Технику необходимо протирать влажной, но отжатой тряпкой и не допускать, чтобы вода попала внутрь. Собственникам не рекомендовали без присмотра газовщиков мыть шланг-подводку и двигать плиту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России в Варшаве
Диас назвал Чимаева и Макгрегора трусами
Минобороны РФ сообщило о сорванных попытках ВСУ захватить остров Змеиный
Кадыров рассказал о найденном в освобожденной Попасной зарубежном оружии
Цена нефти опустилась до 106 долларов
Российский дерматолог перечислил опасные для здоровья украшения
Город Попасная перешел под полный контроль сил ЛНР и России
В Петербурге в акции «Бессмертный полк» участвовали более миллиона человек
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы»
В Госдуме отреагировали на создание рабочей группы по валютным вопросам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.