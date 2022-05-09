Эксперты по уборке: камень и дерево нельзя протирать уксусом

Эксперты по уборке назвали поверхности, которые нельзя протирать уксусом. Об этом рассказало издание The Scottish Sun.

Журналисты отметили, что при любом контакте с уксусом могут пострадать натуральный камень и дерево. Уточняется, что изделия из соответствующих материалов следует мыть только теплой водой с мылом. Кроме того, уксусный раствор способен повредить волокна шерстяного ковра, поверхность посуды из алюминия и чугуна.

Не рекомендуется использовать его для протирания бытовой техники, в том числе посудомоечной машины, оснащенной резиновыми прокладками. Среди прочего упомянутый продукт разъест защитное покрытие на экранах телевизоров и компьютеров.

В апреле москвичам посоветовали отключать электроприборы во время весенней уборки квартиры. Специалисты предупредили, что во время уборки техники ее необходимо выключить от электропитания, держась за вилку, а не за шнур. После приборы нельзя подключать мокрыми руками и ставить рядом с водой. Что касается газовой плиты, то ее можно мыть спустя час после готовки. Технику необходимо протирать влажной, но отжатой тряпкой и не допускать, чтобы вода попала внутрь. Собственникам не рекомендовали без присмотра газовщиков мыть шланг-подводку и двигать плиту.