Путин назвал Украину единственной страной с государственной героизацией нацизма

Президент Путин назвал Украину единственной страной мира, героизирующей нацизм

Украина — единственная страна мира, в которой нацизм и нацистские преступники героизируются на государственном уровне. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Путина, экстремисты есть во всех странах, однако на Украине происходит «разгул» нацистской идеологии.

Нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит Владимир Путин

При этом, как заявил глава государства, «коллективный Запад» игнорирует эту проблему.

Путин приравнял игнорирование украинского «неонацизма» к его поддержке.

«К сожалению, в соседней нашей стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада», — заявил российский лидер.