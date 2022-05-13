Нарышкин заявил об угрозе «украинского неонацизма» для всей Европы

Глава СВР Нарышкин заявил, что «украинский нацизм» угрожает не только России, но и Европе

«Украинский неонацизм» несет угрозу не только для России, но и для всей Европе. С таким мнением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его заявление приводит ТАСС.

Глава СВР заявил об «очаге» этой идеологии на Украине и отметил, что она несет опасность и для Киева. Также Нарышкин заявил об ответственности россиян перед поколениями предков и заявил, что Россия будет бороться с нацизмом «до конца».

«Мы, россияне, твердо знаем, что поколение победителей, наши отцы и деды, завещали своим потомкам искоренять нацизм в любых его проявлениях. Мы этот завет исполним до конца», — подытожил директор СВР.

О неприятии нацизма заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал не забывать, что нацизм — абсолютное зло, и осудил всех, кто его поддерживает.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет попустительствовать молчанию и «отвратительной слепоте» тех, кто не замечает «возрождения неонацизма» на Украине.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по «денацификации и демилитаризации» Украины. Так ее цели определил президент России Владимир Путин.