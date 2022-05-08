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Медведев заявил об «отвратительной слепоте» в отношении неонацизма на Украине

Медведев заявил, что Россия не будет попустительствовать молчанию о неонацизме на Украине
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия не будет попустительствовать молчанию и «отвратительной слепоте» тех, кто не замечает возрождения неонацизма на Украине. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Нам [российским властям] было не очень ловко макать западников (как и некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю) в их историко-идеологические нечистоты. До поры до времени думалось, что они нам как-никак «партнёры» и даже бывшие союзники», — написал он.

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Константин Лысяков
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