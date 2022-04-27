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Медведев рассказал о готовности «изострить сверкающий меч»

Зампред СБ Медведев заявил о готовности «изострить сверкающий меч»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

России приходится готовиться «изострить сверкающий меч» и мстить врагам. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Так политик отреагировал на — по его словам — имеющие место попытки «натовских лидеров» втянуть в противостояние с Россией христианских иерархов. По словам Медведева, со временем история покажет, кто был истинным хранителем христианских ценностей, но для этого России придется пройти нелегкий путь.

«Приходится действовать так, как сказано во Второзаконии: "Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам"», — заявил Медведев.

Ранее Папа Римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу вместе с ним стать «истинными миротворцами», чтобы положить конец спецоперации России на Украине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 25 марта Минобороны сообщило, что за время проведения спецоперации на территории Украины погиб 1351 российский военнослужащий.

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Валерий Розенберг
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