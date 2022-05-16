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Бросившая работу в офисе женщина разбогатела на откровенных фото

Daily Mirror: модель бросила работу в офисе и заработала на откровенных фото

Фото: Bonnie Brown / Fanvue

25-летняя Бонни Браун решилась бросить работу в офисе и разбогатела, зарабатывая на откровенных фото, которые размещает на закрытой площадке. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам женщины, она работала, получая минимальную оплату труда, и жила от зарплаты до зарплаты. Браун мечтала быть хозяйкой своей жизни и открыть бизнес, а потому решилась завести аккаунт на Fanvue. И хотя модель не раскрыла точную сумму денег, которую заработала, публикуя контент для взрослых, она уточнила, что это помогло ей расплатиться со всеми долгами и купить автомобиль Porsche.

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«Я не могу сказать, что рассматривала развлечения для взрослых как способ, чтобы заработать на свой бизнес, но, честно говоря, это было лучшее решение, которое я приняла», — признается женщина.

Браун рассказала, что не всегда получает адекватные запросы от своих платных подписчиков. Модель призналась, что в последнее время количество запросов от женщин превысило количество запросов от мужчин. Она считает, что это связано с ее деловым мышлением и дельными советами, которые, как она надеется, помогут другим женщинам осуществить их мечты.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сорвала джекпот в лотерее и решилась бросить работу. Вместе с супругом она занялась охотой за привидениями.

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Рузанна Акмалтдинова
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