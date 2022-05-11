Победительница лотереи бросила работу и занялась охотой за привидениями

Daily Mail: жительница Великобритании сорвала джекпот и занялась охотой за привидениями

Жительница английского города Ноттингем, Великобритания, сорвала джекпот, бросила работу и занялась охотой за привидениями. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя сотрудница логистической фирмы Лора Хойл и ее возлюбленный, 38-летний Кирк Стивенс, три года регулярно играли в лотерею. Во время очередного розыгрыша они угадали все числа и вскоре узнали, что будут получать по 10 тысяч фунтов стерлингов (825,7 тысячи рублей) каждый месяц в течение следующих 30 лет.

Выигрыш позволил паре вывести на новый уровень свое хобби — охоту за привидениями. «Мы с Кирком участвуем во многих паранормальных мероприятиях, и я редактирую видео, которые мы снимаем, — рассказала победительница лотереи. — Мне очень нравится этим заниматься. У меня все лучше и лучше получается, и недавно одно из наших видео отметил автор главного блога про охоту за привидениями. Это как если бы мне платили за редактирование видео в течение следующих 30 лет!»

Помимо привидений, Стивенс увлекается плотничеством. Он собирается объединить оба таланта, чтобы создать новый бизнес. «Я хочу делать продукцию для исследования паранормальных явлений с использованием моих столярных навыков и познаний в области электроники. Я знаю, что нужно людям, у меня есть навыки, а теперь есть и возможность воплотить все это», — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина, выигравший главный приз лотереи, решил не уходить на покой и продолжать работать. По его словам, выигрыш значительно упростит ему жизнь, но не позволит вести праздное существование.

