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Мужчина выиграл главный приз лотереи и решил продолжать работать

Житель Южной Каролины решил не уходить на покой, хотя выиграл главный приз лотереи

Фото: Susana Vera / Reuters

Житель американского штата Южная Каролина, выигравший главный приз лотереи, решил не уходить на покой и продолжать работать. Об этом сообщает WPDE-TV.

Мужчина купил билет мгновенной лотереи в магазине, стер защитный слой и обнаружил, что выиграл 300 тысяч долларов. Вероятность этого, по подсчетам организаторов лотереи, составляла один к 900 тысячам.

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Несмотря на удачу, американец не планирует увольняться. По его словам, выигрыш значительно упростит ему жизнь, но не позволит вести праздное существование. «Я могу работать немного меньше, но это не заставит меня бросить работу», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании выиграл в лотерею два миллиона фунтов стерлингов и сразу же уволился с работы на заводе. Шокированный начальник поинтересовался, в чем дело, на что Блэк радостно ответил, что выиграл крупную сумму в лотерею.

Олег Парамонов
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