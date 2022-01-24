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Рабочий завода выиграл в лотерею и сразу же уволился с работы

61-летний рабочий завода неожиданно разбогател и уволился в тот же миг

Фото: Oli Scarff / National Lottery

Житель Великобритании выиграл два миллиона фунтов стерлингов (209 миллионов рублей) в лотерею и сразу же уволился с работы на заводе. Историю внезапно разбогатевшего счастливчика публикует Daily Mail.

61-летний Ян Блэк возвращался домой после ночной смены на заводе и решил заехать в магазин, чтобы купить газету. Заодно на кассе он приобрел лотерейный билет. Он оказался счастливым принес мужчине крупную сумму с большим количеством нулей — от радости тот не сразу понял, на сколько именно он разбогател.

Взволнованный рабочий поспешил домой, чтобы поделиться неожиданной радостью с женой Сандрой. Он приехал и попросил супругу спуститься, чтобы кое-что проверить. «Мне кажется, я никогда не видел столько нулей. Я все время сомневался, действительно ли это два миллиона фунтов?» — признался Блэк. Оценив сумму выигрыша, мужчина в тот же миг решил уволиться с работы и позвонил начальнику. Он сообщил, что его не будет на работе в тот день, а также не будет в течение недели и, скорее всего, он вообще больше не появится на заводе. Шокированный начальник поинтересовался, в чем дело, на что Блэк радостно ответил, что выиграл крупную сумму в лотерею.

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Пара планирует потратить часть выигрыша на лечение своих собак, на покупку земли и строительство дома, а также на новую машину для Сандры и 75-дюймовый телевизор. Также супруги планируют помочь с покупкой недвижимости пяти своим детям и десяти внукам.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit, выигравший в лотерею более пяти миллионов долларов, рассказал, что удача испортила его отношения с семьей. 24-летний американец утверждает, что после уплаты налогов его выигрыш составил 5,6 миллиона долларов (432 миллиона рублей).

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Евгения Черкасова
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