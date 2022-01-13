Мужчина выиграл в лотерею миллионы долларов и отказался делиться с семьей

Пользователь Reddit, выигравший в лотерею более пяти миллионов долларов, рассказал, что удача испортила его отношения с семьей. Его история изложена в субреддите AmItheAsshole.

24-летний американец утверждает, что после уплаты налогов его выигрыш составил 5,6 миллиона долларов (418 миллионов рублей). Он слышал, что большинство победителей лотерей расходуют деньги впустую и в итоге разоряются, поэтому решил тратить деньги с умом. Два миллиона долларов пошли на приобретение многоквартирного здания, которое, как он надеется, будет приносить стабильный доход. Еще три миллиона были вложены в различные инвестиционные фонды с низким уровнем риска. Остальное помогло выплатить ипотеку и кредиты, которые были у него и его жены.

«Когда я рассказал об этом родственникам, то думал, что они порадуются за меня и за то, как ответственно я поступил с деньгами, — жалуется мужчина. — Но они начали говорить, что мне нужно устроить большую поездку для всей семьи, расплатиться по их долгам и не только». Когда он отказался делиться выигрышем, родственники объявили, что больше не хотят иметь с ним дела.

Почти все читатели поста на Reddit сочли, что его автор поступил правильно. «Это твои деньги, а не их, — говорится в одном из комментариев. — Если бы кто-то из них нуждался в деньгах, причем не по своей вине, у него были бы основания попросить. Но не требовать». «Я в шутку обсуждала с мужем, что мы сделаем, если выиграем в лотерею, — рассказала другая пользовательница. — И мы оба согласились, что первым правилом будет не давать деньги тем, у кого хватает нахальства их просить».

Ранее сообщалось, что 67-летний житель Калифорнии, выигравший в лотерею 55 миллионов долларов, 10 лет держал это в секрете. Он опасался, что сестра будет уговаривать его пожертвовать деньги церкви.