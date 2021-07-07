Мужчина выиграл 55 миллионов долларов в лотерею и никому об этом не рассказал

67-летний житель Калифорнии признался, что 10 лет назад выиграл 55 миллионов долларов (4,7 миллиарда рублей) в лотерею и никому об этом не рассказал. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте MarketWatch.

Миллионер обратился к Квентину Фоттреллу (Quentin Fottrell), редактору и обозревателю отдела личных финансов в MarketWatch, и спросил у него, правильно ли он поступил, не сказав никому о своем выигрыше.

По его словам, он знал, что его родители ни о чем бы не попросили, но вот сестра могла потребовать пожертвовать половину денег церкви. Автор письма не хотел делиться с ней выигрышем, поскольку давно с ней не общался. Он также не стал отдавать деньги благотворительным организациям и не рассказал о выигрыше друзьям и знакомым, чтобы те не просили в долг.

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На полученные деньги миллионер купил автомобиль и дом, а родственникам сказал, что арендует жилье. «Я трачу не так уж много, — пояснил он. — Своих детей у меня нет, а родители умерли. Сестре я тоже ничего не даю, потому что она и ее муж мне не нравятся, и я с ней не разговариваю больше десяти лет».

Фоттрелл ответил, что мужчине удалось сделать сразу две непростые вещи: выиграть в лотерею и сохранить всю сумму, чтобы обеспечить себе комфортное существование. По его мнению, деньги не меняют человека, но окружающие начинают воспринимать неожиданно разбогатевшего знакомого или родственника иначе: они проецируют на него собственные потребности, обиды и неуверенность, требуя разделить с ними деньги. Редактор добавил, что каждый имеет полное право жить так, как ему хочется, и в желании сохранить свои деньги в тайне нет ничего предосудительного.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина, выигравший 11 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей), попытался спрятать их от жены и лишился половины денег. Большую часть выигрыша он перевел на счет своей матери, а та, в свою очередь, надеялась вывести деньги на счет в Пакистане.