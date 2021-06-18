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Женщина выиграла больше миллиарда рублей и поссорилась с жадными родственниками

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Фото: Depositphotos

Огромный выигрыш в лотерею испортил отношения женщины с жадными родственниками. Об этом сообщает издание Daily Star.

Анонимная пользователя портала Mumsnet рассказала, что регулярно играла в лотерею в течение десяти лет. В конце концов, она сорвала джекпот — 14 миллионов фунтов стерлингов (1,4 миллиарда рублей).

«Во время работы я услышала по радио числа, и они совпали с теми, что я вписала в лотерейный билет. Тогда я проверила результат и чуть не упала со стула!», — отметила мать-одиночка. Победительница рассказала, что ей было непросто доработать ту смену.

Вернувшись домой, она сообщила новости сыну, и они отправились на праздничный ужин. Первой покупкой британки стала дамская сумочка, о которой она всегда мечтала. Теперь у женщины 50 сумочек. Она признала, что поначалу слегка безрассудно распоряжалась деньгами и тратила их на дизайнерскую одежду, предметы для дома и роскошный отдых.

«Я всегда мечтала купить дом, и купила его», — подчеркнула она.

Спустя два месяца женщина уволилась с работы. Но после первоначальной эйфории начались проблемы. «Мне пришлось открыть счет в банке, нанять финансовых консультантов и бухгалтеров», — рассказала она. Постепенно ее траты вернулись к норме.

Женщина подчеркнула, что выигрыш в лотерею не изменил ее как человека, но сделал ее более расслабленной. В то же время неожиданное богатство испортило ее отношения с родственниками. Победительница заявила, что жалеет о том, что сообщила им о выигрыше. «Я ни на секунду не жалею, что выиграла, но хотела бы, чтобы мои родственники не были такими жадными», — сказала она.

Она отметила, что с радостью помогла бы многим из них с ипотеками и покупкой необходимого, но некоторые из них считают, что она должна обеспечивать их.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Вайоминг, штат Мичиган, много лет играла одними и теми же числами и сорвала джекпот. Она отметила, что планирует потратить выигрыш на ремонт дома, оплату счетов и отпуск.

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