Женщина не нашла в магазине нужного товара и обеспечила себе безбедную старость

Жительница американского города Дарем, штат Северная Каролина, не нашла в магазине нужного товара и обеспечила себе безбедную старость. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Джоанна Пачеко (Joanne Pacheco) рассказала, что пришла в магазин и обнаружила, что все билеты ее любимой моментальной лотереи распроданы. Тогда американка решила купить четыре билета другой, недавно появившейся, лотереи.

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Женщина приехала домой, села на кровать и начала стирать защитный слой с купленных билетов. Один из них принес ей выигрыш в 200 тысяч долларов (14,4 миллиона рублей).

Пачеко рассказала, что эти деньги пришлись ей очень кстати, так как недавно она переехала в Северную Каролину из штата Нью-Гэмпшир, чтобы жить ближе к сыну.

«Теперь я буду счастливо жить до конца своих дней. Это самое главное для меня», — заявила она.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Лукама, штат Северная Каролина, ошиблась при покупке товара и сорвала джекпот в лотерею. Американка не знала, что ошиблась, до тех пор, пока ей не пришло сообщение с уведомлением, что она разбогатела.