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Названы города Подмосковья с подешевевшим жильем в новостройках

Сильнее всего средняя цена жилья в новостройках снизилась в трех городах Подмосковья

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Аналитики назвали города Подмосковья, где за месяц сильнее всего подешевело жилье в новостройках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные экспертов ЦИАН.

В целом, в апреле средняя цена за квадратный метр в подмосковных новостройках составляла 165,7 тысячи рублей, что на 0,5 процента больше, чем в марте (164,8 тысячи рублей). Самый сильный спад произошел в трех городах: Подольске, Балашихе и Домодедове.

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Первое место по снижению средней цены за квадратный метр занял Подольск: с марта по апрель стоимость квадрата упала на 3,8 процента, до 191, 6 тысячи рублей. В Балашихе средняя цена уменьшилась на 3 процента и составила 155,3 тысячи рублей за «квадрат», а в Домодедове цены упали на 0,9 процента, до 152,9 тысячи рублей за квадратный метр. Также в рейтинг вошли Котельники (минус 0,8 процента, до 184,8 тысячи рублей за квадрат) и Хотьково: там цена снизилась на 0,7 процента, до 116,8 тысячи рублей.

Ранее аналитики компании «Бон Тон» выяснили, что самым подорожавшим типом жилья на первичном рынке Новой Москвы оказались однокомнатные квартиры. По итогам апреля «квадрат» в однушках и студиях подорожал на 25,1 процента, до 237 тысяч рублей, и на 23,7 процента, до 292 тысяч рублей соответственно. Эксперты объяснили подобную тенденцию инвестиционной привлекательностью этих типов жилья из-за более низкой стоимости.

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Платон Щукин
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