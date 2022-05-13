Названы самые подорожавшие типы жилья в Новой Москве

Самым подорожавшим жильем на первичном рынке Новой Москвы названы «однушки» и студии

Самым подорожавшим типом жилья на первичном рынке Новой Москвы названы однокомнатные квартиры. Об этом говорится в исследовании компании «БОН ТОН», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики обнаружили, что максимальный прирост средних цен в период с апреля 2021 года по апрель 2022 года наблюдался у малых объектов — «однушек» и студий. По итогам предыдущего месяца «квадрат» в них за год подорожал на 25,1 процента, до 237 тысяч рублей, и на 23,7 процента, до 292 тысяч рублей соответственно. Эксперты объяснили подобную тенденцию инвестиционной привлекательностью этих типов жилья из-за более низкой стоимости. Кроме того, влияние оказывает тот факт, что такая недвижимость становится первой для большого числа потребителей.

Третье место по росту средних цен на квадратный метр в новостройках Новой Москвы заняли четырехкомнатные квартиры евроформата, где показатель за год увеличился на 20,7 процента, до 211,1 тысячи рублей. На четвертой позиции — «евротрешки», где динамика за год составила 20,2 процента, до 214,1 тысячи рублей. Пятую строчку заняли «евродвушки», где «квадрат» в среднем подорожал на 17,5 процента, до 236,9 тысячи рублей. За ними следуют трехкомнатные квартиры, где прирост показателя за год составил 16,7 процента, до 199,6 тысячи рублей. Замыкают список двухкомнатные и четырехкомнатные квартиры, где цена квадратного метра увеличилась на 15,5 процента, до 210,9 тысячи рублей, и на 15,1 процента, до 209 тысяч рублей соответственно.

Аналитики отметили, что в условиях снижения спроса из-за экономической неопределенности и роста инфляции застройщики подстраиваются под покупателей и предлагают больше квартир небольшой площади — к этому формату в данный период те проявляют максимальный интерес. По итогам апреля 2022 года доля таких объектов на первичном рынке Новой Москвы составляла 32,7 процента, при этом процентное соотношение однокомнатных квартир и студий было практически одинаковым (16,9 процента и 15,8 процента).

Ранее в мае аналитики ЦИАН составили список городов Подмосковья с наибольшим приростом стоимости квадратного метра первичного жилья за год с апреля 2021 года по апрель 2022 года. В первую тройку попали Щелково, Домодедово и Солнечногорск.