Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы самые подорожавшие типы жилья в Новой Москве

Самым подорожавшим жильем на первичном рынке Новой Москвы названы «однушки» и студии

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Самым подорожавшим типом жилья на первичном рынке Новой Москвы названы однокомнатные квартиры. Об этом говорится в исследовании компании «БОН ТОН», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики обнаружили, что максимальный прирост средних цен в период с апреля 2021 года по апрель 2022 года наблюдался у малых объектов — «однушек» и студий. По итогам предыдущего месяца «квадрат» в них за год подорожал на 25,1 процента, до 237 тысяч рублей, и на 23,7 процента, до 292 тысяч рублей соответственно. Эксперты объяснили подобную тенденцию инвестиционной привлекательностью этих типов жилья из-за более низкой стоимости. Кроме того, влияние оказывает тот факт, что такая недвижимость становится первой для большого числа потребителей.

Третье место по росту средних цен на квадратный метр в новостройках Новой Москвы заняли четырехкомнатные квартиры евроформата, где показатель за год увеличился на 20,7 процента, до 211,1 тысячи рублей. На четвертой позиции — «евротрешки», где динамика за год составила 20,2 процента, до 214,1 тысячи рублей. Пятую строчку заняли «евродвушки», где «квадрат» в среднем подорожал на 17,5 процента, до 236,9 тысячи рублей. За ними следуют трехкомнатные квартиры, где прирост показателя за год составил 16,7 процента, до 199,6 тысячи рублей. Замыкают список двухкомнатные и четырехкомнатные квартиры, где цена квадратного метра увеличилась на 15,5 процента, до 210,9 тысячи рублей, и на 15,1 процента, до 209 тысяч рублей соответственно.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022

Аналитики отметили, что в условиях снижения спроса из-за экономической неопределенности и роста инфляции застройщики подстраиваются под покупателей и предлагают больше квартир небольшой площади — к этому формату в данный период те проявляют максимальный интерес. По итогам апреля 2022 года доля таких объектов на первичном рынке Новой Москвы составляла 32,7 процента, при этом процентное соотношение однокомнатных квартир и студий было практически одинаковым (16,9 процента и 15,8 процента).

Ранее в мае аналитики ЦИАН составили список городов Подмосковья с наибольшим приростом стоимости квадратного метра первичного жилья за год с апреля 2021 года по апрель 2022 года. В первую тройку попали Щелково, Домодедово и Солнечногорск.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину
Стрижка японских принцесс стала новым трендом благодаря TikTok
Звонок президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца оценили
Российские депутаты пожаловались главе ВГТРК на Владимира Соловьева
Российский курьер спас семью с ребенком из горящего автомобиля и попал на видео
Крупнейший туроператор оценил динамику роста цен в отелях Турции
Пенсионеры продали дом и отправились в кругосветку на круизом лайнере
Названы самые подорожавшие типы жилья в Новой Москве
Зеленский предложил пересмотреть запрет символики российской спецоперации
Шольц отказался принимать «навязанный» Россией мир на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.