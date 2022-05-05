Названы города около Москвы с быстро дорожающими квартирами

ЦИАН сообщил о росте цен на жилье в подмосковном Щелково на 89 процентов

Список городов Подмосковья с наибольшим приростом стоимости квадратного метра первичного жилья за год возглавило Щелково. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН.

С апреля 2021 года по апрель 2022-го стоимость «квадрата» в щелковских новостройках в среднем подскочила на 89 процентов, с 76,1 тысячи до 143,5 тысячи рублей. Вторым населенным пунктом с быстро дорожающими квартирами названо Домодедово. Там средняя стоимость «квадрата» в новостройках увеличилась на 64 процента, с 93,9 тысячи до 154,2 тысячи рублей. Третью строчку занял Солнечногорск, где прирост за год составил 56 процентов, с 77,1 тысячи до 120 тысяч рублей за квадратный метр.

На четвертом месте оказался Подольск, где «квадрат» подорожал более чем на половину стоимости (52 процента), со 126,3 тысячи до 191,6 тысячи рублей. На пятом — Дмитров с увеличением стоимости первичного жилья на 51 процент с 71,4 тысячи до 108,1 тысячи рублей. Другие города около Москвы — Клин, Наро-Фоминск, Лыткарино, Ногинск, Люберцы, Электросталь, Котельники, Балашиха, Видное и Королев — заняли более низкие позиции в списке. Размер прироста цен в них варьировался от 27 до 49 процентов.

Эксперты объяснили подорожание новостроек в первой половине прошлого года повышением спроса на льготную ипотеку, а во второй — частичным смещением спроса из Москвы. Кроме того, во втором полугодии на ситуацию повлияло изменение структуры предложения, когда за счет активного выкупа самых бюджетных объектов недвижимости на рынке остаются только более дорогие. Специалисты добавили, что в данный момент цены на первичное жилье увеличиваются из-за подорожания стройматериалов и роста популярности эскроу-счетов.

Ранее в мае директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил о подорожании новостроек в России в апреле 2022 года. По его словам, цены на первичное жилье в стране увеличились на 5,2 процента.