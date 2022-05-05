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В России подорожали новостройки

«Известия»: новостройки в России в апреле подорожали на 5,2 процента

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В апреле средняя стоимость квадратного метра в новостройках России показала рекордную месячную динамику за последние десять лет. Об этом сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, пишут «Известия».

По его словам, новостройки в стране подорожали на 5,2 процента. Он добавил, что вторичное жилье за этот же период в крупных российский городах подорожало в среднем на 2,3 процента.

Эксперт объясняет такой существенный рост увеличением конечной цены квартир и с изменением структуры предложения. По его словам, в настоящее время новых проектов на рынок выводится значительно меньше, в связи с чем доля квартир по стартовым, более низким ценам в общем объеме предложения снижается.

Ранее риелторская компания «Азбука жилья» сообщила, что районом Старой Москвы с самым дешевыми новостройками стало Южное Бутово. В среднем квадратный метр здесь стоит 205,1 тысячи рублей.

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Марина Совина
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