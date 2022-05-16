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Россиянин сбежал из реанимации, ранил охранника, разбил окно и умер

В Обнинске пациент больницы сбежал из реанимации, ранил охранника, разбил окно и умер

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Обнинске Калужской области пациент клинической больницы №8 погиб после побега из реанимации. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения во «ВКонтакте».

По сообщению представителей клинической больницы, находившемуся «под непрерывным наблюдением медиков» пациенту в ночь с 14 на 15 мая удалось освободиться из фиксаторов. После этого он потребовал выпустить его из больницы и, получив отказ, начал самостоятельно искать выход из отделения.

Позже мужчина вооружился найденным в процедурном кабинете «острым медицинским инструментом» и в «возбужденно-агрессивном состоянии» ранил охранника, после чего разбил окно первого этажа и вышел на улицу, где потерял сознание и скончался.

Администрация больницы похвалила допустивших побег пациента медиков и охранников за «большое мужество и профессионализм».

«С риском для собственной жизни и здоровья они предотвратили угрозу для других пациентов и сотрудников больницы, вероятно способную перерасти в гораздо большую трагедию», — оценили действия сотрудников больницы в администрации.

Ранее сообщалось, что пациент сбежал из психиатрической больницы, угодил в пасть крокодила и погиб.

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Валерий Розенберг
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