Пациент сбежал из психиатрической больницы, угодил в пасть крокодила и погиб

Пациент психиатрической больницы в Масвинго, Зимбабве, сбежал из клиники, угодил в пасть крокодила, когда пересекал реку Тугви, и погиб. Об этом сообщает Zimbabwe News.

По данным полиции, 22 января два пациента больницы совершили побег. Сотрудники клиники обнаружили пропажу примерно через десять минут во время разноса лекарств по палатам и сразу же позвонили в полицию.

Через полчаса после побега от одного из местных жителей поступила информация о том, что он видел человека в больничной одежде, который пытался пересечь кишащую крокодилами реку. Он добавил, что хищник утащил мужчину под воду. Полицейские выехали на указанное место, обнаружили в воде одежду сбежавшего и инициировали поиск останков.

Поиски второго беглеца также продолжаются, сотрудники полиции предполагают, что он находится у себя дома.

Ранее сообщалось, что в зимбабвийском городе Байтбридж крокодил растерзал мужчину, который пытался перейти южноафриканскую границу. Как утверждала родственница погибшего, на берегу нашли только его голову.