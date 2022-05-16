Стало известно о решении Германии отказаться от российской нефти до конца года

Bloomberg: Германия откажется от российской нефти до конца года даже без решения ЕС

Германия откажется от поставок российской нефти до конца текущего года, даже если Европейский союз (ЕС) не придет к окончательному решению по этому вопросу в рамках очередного пакета санкций. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседников издания, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца решительно настроено продвигать эмбарго на российскую нефть как часть санкций ЕС в ответ на спецоперацию на Украине. Отмечается, что немецкие власти уже занялись заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоресурсов, но список стран пока не озвучивается. Источники также отмечают, что в Берлине уверены в своей способности решить все логистические вопросы, связанные с поставками, за шесть-семь месяцев.

Помимо этого, в Bloomberg рассказали, что тема нефтяного эмбарго и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Ранее Bloomberg сообщало, что Европейский союз намерен предложить импортерам газа решение, позволяющее не нарушать санкции при покупке топлива в России и при этом «эффективно удовлетворять» требования, выдвинутые российским президентом Владимиром Путиным об оплате в рублях. Как уточнило издание, ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций. Европейская комиссия хочет указать: компании должны сделать четкое заявление о том, что при оплате в евро или долларах по существующим контрактам они считают свои обязательства выполненными. Исполнительный орган ЕС на закрытом заседании сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями.

