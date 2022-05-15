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ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций

Bloomberg заявило о разработке в ЕС плана покупки российского газа без нарушения санкций

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) намерен предложить импортерам газа решение, позволяющее не нарушать санкции при покупке топлива в России и при этом «эффективно удовлетворять» требования, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным об оплате в рублях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточнило издание, ЕС разработал план покупки российского газа без нарушения санкций. Европейская комиссия хочет указать: компании должны сделать четкое заявление о том, что при оплате в евро или долларах по существующим контрактам они считают свои обязательства выполненными. Исполнительный орган ЕС на закрытом заседании сообщил правительствам, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями.

«Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», — уточнило издание.

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Ранее сообщалось, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа. Помимо этого, еще 14 компаний сделали запрос на предоставление необходимых данных для дальнейшего открытия счетов в Газпромбанке.

Согласно новым правилам, европейские компании обязаны открывать валютные счета в Газпромбанке. После этого он начнет конвертировать евро и доллары в российскую валюту на открытом рынке и рассчитываться с основным поставщиком газа — «Газпромом».

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Марина Совина
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