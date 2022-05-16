В российском городе решили продать жилье с «респектабельными соседями»

Ura.ru: в Перми продают квартиру с «респектабельными соседями» за 39,95 миллиона рублей

В Перми решили продать квартиру с «респектабельными соседями», за объект в российском городе попросили 39,95 миллиона рублей. На объявление, размещенное на Avito, обратил внимание портал Ura.ru.

Жилье находится на шестом и седьмом этажах многоквартирного дома и занимает площадь 315 квадратных метров. Продавец отметил, что в квартире сделан качественный дорогой ремонт с использованием актуальных дизайнерских решений. Вся мебель и техника, а также два машино-места достанутся новому владельцу в подарок.

Дом, где находится пятикомнатная квартира, расположен в историческом центре Перми, на Петропавловской улице. По словам продавца, район отличается развитой инфраструктурой. Для жителей доступна смотровая площадка на крыше с видом на город.

Территория дома огорожена, за безопасность отвечают круглосуточная охрана и консьерж. Продавец добавил, что готов рассмотреть варианты с ипотекой и рассрочкой или поторговаться.

Ранее в Барнауле на продажу выставили квартиру с огородом и «аквариумным» туалетом. За двухкомнатный объект площадью 42 квадратных метра попросили 2,6 миллиона рублей.