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В российском городе решили продать квартиру с «аквариумным» туалетом

В Барнауле на продажу выставили квартиру с огородом и «аквариумным» туалетом

Скриншот: Avito

В Барнауле на продажу выставили необычную квартиру с «аквариумным» туалетом. На объявление, размещенное на Avito, обратил внимание портал Altapress.

В объявлении указано, что квартира располагается на горе, а дом находится в живописном месте в лесу. «Имеется сад-огород четыре сотки, погреб, сарай. До остановки пять минут. Квартира очень теплая, солнечная», — говорится в объявлении. За «двушку» в 42 квадратных метра просят 2,6 миллиона рублей.

К объявлению прилагается несколько фотографий. Квартира расположена на втором этаже. К ней ведет деревянная лестница, выкрашенная в «классический» оранжевый цвет с высокими зелеными перилами. Отличительная черта дизайна в жилье — совмещенный санузел. Стены в нем обклеены обоями с аквариумными рыбками.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» назвали лучшие города для заработка на сдаче квартир в аренду. Выгоднее всего покупать квартиры с целью дальнейшей сдачи в аренду оказалось в Нижнем Тагиле, Астрахани и Якутске.

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Платон Щукин
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