Названы лучшие города для заработка на сдаче квартир в аренду

«Мир квартир»: выгодно покупать квартиры для сдачи в аренду в Нижнем Тагиле и Астрахани

Выгоднее всего покупать квартиры с целью дальнейшей сдачи в аренду оказалось в Нижнем Тагиле, Астрахани и Якутске. Лучшие города для заработка на жилой недвижимости назвали аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Специалисты сопоставили стоимость объектов и арендные ставки в 70 крупных городах России — при расчетах не учитывали дополнительные затраты на выплату ипотеки, расходы на ремонт, покупку мебели, коммунальные платежи и услуги риелторов.

Наиболее доходными оказались квартиры в Нижнем Тагиле, где в среднем на вторичном рынке они стоят 2,3 миллиона рублей, а средняя арендная ставка составляет 15,6 тысячи рублей в месяц. Как пояснили эксперты, сдавая такое жилье, собственник будет получать 8,3 процента годовых и сумеет окупить вложения через 12 лет.

Выгодными инвестиции в недвижимость также оказались в Астрахани (доходность 8 процентов и окупаемость 12,5 года), Якутске (7,2 процента и 13,9 года), Мурманске (7 процента и 14,3 года), Грозном (6,9 процента и 14,4 года), Тольятти (6,5 процента и 15,4 года), Череповце (6,4 процента и 15,6 года), Магнитогорске (6,4 процента и 15,7 года), Хабаровске (5,9 процента и 16,9 года) и Волгограде (5,9 процента и 17 лет).

Самым низкодоходным городом оказалась Москва — квартира там в среднем приносит 3,5 процента годовых и окупается за 28,4 года. Другими невыгодными для приобретения жилья под сдачу регионами назвали Курск (3,6 процента и 27,5 года), Санкт-Петербург (3,8 процента и 26,3 года), Белгород (3,9 процента и 25,5 года), Владивосток (3,9 процента и 25,3 года), Орел (4 процента и 24,7 года), Читу (4,1 процента и 24,2 года), Набережные Челны (4,1 процента и 24,2 года), Севастополь (4,2 процента и 24 года) и Казань (4,2 процента и 23,6 года).

Аналитики заметили, что в среднем по России стало менее выгодно покупать жилье для дальнейшей сдачи квартирантам — доходность снизилась до 4,9 процента, а вложения окупаются за 20,3 года. «Это произошло оттого, что цена продажи квартир на вторичном рынке увеличивалась быстрее, чем арендная плата», — так тенденцию на рынке объяснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее Клуб инвесторов Москвы предложил увеличить налоговый вычет при покупке жилья в новостройках в 2,5-4 раза. Авторы инициативы захотели повысить сумму, с которой можно вернуть средства, до восьми миллионов для городов федерального значения и до пяти миллионов — для остальных регионов.