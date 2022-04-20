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В России захотели в несколько раз увеличить налоговый вычет при покупке квартир

Клуб инвесторов Москвы предложил в 2,5-4 раза увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Фото: АГН «Москва»

В России захотели в 2,5-4 раза увеличить налоговый вычет при покупке квартир в новостройках. Такое предложение направил Клуб инвесторов Москвы в департамент строительства в правительстве России, пишет РИА Новости.

По текущим правилам, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, равна двум миллионам рублей и позволяет россиянам после покупки жилья вернуть не более 260 тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают повысить сумму до восьми миллионов рублей для городов федерального значения и до пяти миллионов рублей для остальных регионов — так граждане смогут вернуть до 1,04 миллиона и до 650 тысяч рублей соответственно.

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Предложенная инициатива стала одной из нескольких предложенных Клубом инвесторов Москвы мер по поддержке первичного рынка жилья в России. «Мы считаем, что это станет дополнительным стимулом для покупателей новостроек», — заявил исполнительный директор организации Владислав Преображенский. Он добавил, что в среднем ежегодный возврат делается с доходов в 415 тысяч рублей. Преображенский убежден, что увеличение налогового вычета не создаст дополнительной нагрузки на бюджет, так как при увеличении лимита возврат будет растянут на годы.

Ранее эксперты «ИНКОМ-Недвижимость» предложили давать москвичам больше денег на покупку квартир. Для этого специалисты посоветовали увеличить максимальную сумму льготной ипотеки до 20 миллионов рублей. Необходимость меры риелторы объяснили тем, что текущей предельной суммы в 12 миллионов рублей хватает лишь на приобретение «однушек» в столице.

Нина Ташевская
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