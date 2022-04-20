Москвичам предложили давать больше денег на покупку жилья

В «ИНКОМ» заявили, что сумма льготной ипотеки должна быть увеличена до 20 миллионов рублей

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке в Москве должна быть увеличена до 20 миллионов рублей, поскольку в настоящее время установленной предельной суммы — 12 миллионов — в столице хватает только на приобретение однокомнатных квартир. Такое мнение высказали эксперты «ИНКОМ-Недвижимость», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Риелторы также предложили запустить льготную ипотеку для покупателей квартир на вторичном рынке. «Аналогичная существующей программа была бы очень полезна для вторичного рынка, где в настоящее время покупатели не имеют возможности приобрести жилье в ипотеку из-за слишком высоких ставок», — заявили специалисты.

По их словам, льготная ипотека на действующих условиях не сможет обеспечить такой же объем сделок, как действовавшая до 1 июля 2021 года программа со ставкой в 6,5 процента. Во-первых, изменились ее условия (ставка повышена до 12 процентов), во-вторых, за последние два года стоимость «первички» существенно выросла, а денег у покупателей больше не стало: напротив, их платежеспособность снизилась.

Средняя стоимость новой однокомнатной квартиры в старых границах столицы к апрелю 2022 года достигла 12,5 миллиона рублей, свидетельствуют материалы «ИНКОМ». «Двушки» в среднем стоят 19,36 миллиона рублей, «трешки» — 27,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что российская актриса Анна Хилькевич не смогла купить дом из-за высоких ставок по ипотеке. Звезда продолжит снимать жилье. Она сообщила фанатам, что вместе с мужем Артуром и детьми временно переехала в дом, арендованный на летний период. Публичные люди не обязаны иметь недвижимость, подчеркнула Хилькевич.