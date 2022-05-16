Россиянам назвали необычные направления для путешествий по стране

Член РГО Павлов посоветовал Дагестан для путешествия на выходные

Российским туристам, желающим познакомиться с регионами страны, посоветовали несколько необычных мест для путешествий. Рейтинг составил член Русского географического общества (РГО) Владимир Павлов, пишет «Вечерняя Москва».

В первую очередь эксперт порекомендовал отправиться в горный парк «Рускеала» в Карелии на туристическом ретропоезде — его вагоны оформлены в стилистике начала XX века, а проводники носят стилизованную форму. Экспресс стартует от Сортавалы, добраться до города можно на обычном поезде с Ленинградского вокзала в Москве.

При этом лучшим направлением для поездки выходного дня назван Дагестан. «Фишкой» республики является местное гостеприимство: по словам Павлова, в отсутствие массового турпотока каждого путешественника встречают как дорого гостя. Туристам он порекомендовал прогуляться по древней крепости Дербента, посмотреть на Сулакский каньон и искупаться в Каспийском море.

Также собеседник издания обратил внимание на сезонные туры в Калмыкию, во время которых путешественники могут увидеть цветение тюльпанов. Кроме того, Павлов посоветовал посетить храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» и «Пагоду семи дней».

Еще одно место — цейский ледник в Северной Осетии на одноименном горнолыжном курорте. «Этот лед замерз несколько сотен лет назад и до сих пор не тает. Он фантастического небесно-голубого цвета, его толщина 5-10 метров», — уточнил Павлов.

Ранее в мае аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян зарубежные авианаправления для летнего отдыха. Так, наибольшей популярностью пользуется Армения, следом идут Турция и Киргизия.