Названа стоимость нового флагмана Xiaomi в России

Xiaomi Poco F4 GT оценили в России в 55 990 рублей

Xiaomi анонсировала в России новый флагманский смартфон Poco. Об этом сообщается на сайте компании.

Poco F4 GT получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2400х1080 пикселей с частотой 120 герц, в переднюю панель девайса встроена селфи-камера разрешением 20 мегапикселей. Смартфон работает на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и имеет от 8 гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели устройства расположена тройная камера с объективами разрешением 64, 8 и 2 мегапикселей с поддержкой записи 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Poco F4 GT получил аккумулятор емкостью 4700 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 120 ватт. Xiaomi назвала стоимость телефона: базовая версия аппарата обойдется в 55 990 рублей, а топовая, которая имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, оценена в 65 990 рублей.

В компании рассказали, что флагман поддерживает технологию охлаждения LiquidCool Technology 3.0, имеет специальную игровую антенну, которая сокращает задержку при передаче сигнала, функцию HyperCharge, позволяющую полностью зарядить батарею смартфона за 17 минут.

В середине мая Xiaomi представила свой актуальный флагман в России. Модель Xiaomi 12, которая имеет 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 1, тройную камеру с объективами с разрешением 50, 13 и 5 мегапикселей, оценили в 79 990 рублей.