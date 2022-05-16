Помощник Кадырова поблагодарил западные страны за поставленное Украине оружие

Помощник Кадырова Алаудинов поблагодарил Запад за оружие для ВСУ, ставшее трофейным

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов поблагодарил западные страны за оружие, поставленное Украине. По его словам, оно становится трофейным, передает РИА Новости.

Алаудинов выразил благодарность президенту США Джо Байдену, а также лидерам Европейских стран. «У нас имеется огромное количество вооружения, которое они отправляют украинским нашим противникам», — заявил помощник Кадырова.

Он добавил, что в распоряжении России оказались американские переносные противотанковые ракетные комплексы «Javelin», а также «стволы» разного характера, которые были отправлены на Украину.

Ранее помощник главы Чечни Апты Алаудинов рассказал, что на территории завода «Краситель» в Рубежном погибли семь граждан США, воюющих на стороне Киева. По его словам, американцев было семь человек. Они были зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin», добавил он.

