Беглов предложил отменить коронавирусные ограничения в Петербурге

Беглов обратился к главе Роспотребнадзора Поповой с просьбой отменить ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить коронавирусные ограничения в городе. Об этом он сообщил в эфире «Радио России».

«Мы обратились к главе Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с предложением отменить масочный режим и другие санитарные ограничения, которые действуют до 15 июня из-за ковида», — сказал глава города.

Он объяснил, что эпидемиологическая обстановка позволяет пойти на подобный шаг, но при этом останется рекомендательный характер использования масок.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал лучший способ защититься от COVID-19. По его мнению, для этого необходимо совместить инъекционную вакцинацию от коронавируса с ревакцинацией назальным препаратом.