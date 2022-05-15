Гинцбург назвал лучший способ защиты от COVID-19

Гинцбург: для лучшей защиты от COVID-19 нужно сочетать инъекционную и назальную вакцинации

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал лучший способ защититься от COVID-19. По его мнению, для этого необходимо совместить инъекционную вакцинацию с ревакцинацией назальным препаратом, сообщает ТАСС.

«Сегодняшний промежуток, когда заболеваемость идет на спад, нужно максимально использовать для того, чтобы привить от ковида как можно больше людей, а также перейти на систему ревакцинации назальной вакциной. Нужно сочетать инъекционный препарат и интраназальную форму, мне кажется, это наше будущее», — заявил специалист.

Ранее Гинцбург анонсировал дату начала вакцинации от коронавируса детей в возрасте 6-11 лет в рамках клинических испытаний. По его словам, она стартует 3 июня. Он также подчеркнул, что сейчас исследовательский центр уже набирает добровольцев и подготавливает электронные карты.