Гинцбург назвал дату начала исследований вакцины от COVID-19 для детей

Гинцбург: вакцинация детей 6-11 лет от COVID-19 в рамках исследований начнется 3 июня

Вакцинация от коронавируса детей в возрасте 6-11 лет в рамках клинических испытаний начнется 3 июня. Такую дату начала исследований назвал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.

«Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня», — рассказал Гинцбург, подчеркнув, что сейчас исследовательский центр уже набирает добровольцев и подготавливает электронные карты.

В пятницу, 13 мая, Гинцбург также рассказал о начале исследований вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. По его словам, несколько добровольцев уже получили вакцину — после у них не было никаких негативных реакций.

Ранее глава Центра Гамалеи анонсировал старт испытаний «коктейля из антител» от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Такой препарат показан в первую очередь людям из группы риска, считает иммунолог Николай Крючков.