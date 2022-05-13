Гинцбург рассказал о начале исследований новой вакцины против коронавируса

Гинцбург: начались исследования вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о начале исследований вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, препарат был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Гинцбург отметил, что несколько добровольцев уже получили вакцину, никаких абсолютно негативных реакций на прививку у них нет. «На основании этого можно сказать, что все хорошо», — сказал директор центра.

Ранее Гинцбург анонсировал старт испытаний «коктейля из антител» от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Специалист подчеркнул, что в исследовании принимают участие лишь здоровые добровольцы, оно рассчитано на один месяц. В случае успешного проведения первой фазы испытаний, планируется провести тесты препарата на больных COVID-19, после чего можно будет говорить о его регистрации Минздравом.

