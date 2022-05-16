В Приморье конфликт двух компаний в кафе закончился стрельбой

В поселке Приморья один человек погиб при стрельбе в кафе

В поселке Рощино Приморского края в результате стрельбы погиб 24-летний молодой человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

По предварительным данным, все началось в кафе городского поселка. Между двумя компаниями отдыхающих произошел конфликт, который закончился стрельбой. Один из посетителей заведения получил ранение. Его доставили в больницу, где он скончался.

Полиция разыскивает участников и свидетелей произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле 33-летнего местного жителя задержали за стрельбу в фойе больницы после конфликта с медсестрой. Мужчина пришел в приемный покой, где поругался с медсестрой, которая сказала ему обратиться к участковому терапевту. После этого россиянин достал пистолет и стал направлять его в сторону медперсонала. Выходя из больницы, он выстрелил, по предварительным данным, светошумовым зарядом.