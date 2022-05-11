Россиянина задержали за стрельбу в больнице после конфликта с медсестрой

В Удмуртии мужчину задержали за стрельбу в фойе больницы после конфликта с медсестрой

В Сарапуле 33-летнего местного жителя задержали за стрельбу в фойе одной из местных больниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Удмуртии.

По данным ведомства, мужчина пришел в приемный покой, где вступил в конфликт с медсестрой, которая сказала ему обратиться к участковому терапевту. После этого россиянин достал пистолет и стал направлять его в сторону медперсонала. Выходя из больницы, он выстрелил, по предварительным данным, светошумовым зарядом.

Оперативники из уголовного розыска установили личность нарушителя. Выяснилось, что ранее он был судим за незаконное хранение оружия. В отношении него возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Его пистолет отправили на экспертизу.

5 апреля сообщалось, что в Амурской области суд арестовал мужчину, расстрелявшего соседей из охотничьего ружья.