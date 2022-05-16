Латвия приостановила соглашение с Россией о мемориальных сооружениях

МИД Латвии объявил о приостановке соглашения с Россией о мемориальных сооружениях

МИД Латвии уведомил российское посольство о приостановке соглашения с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках. Об этом министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс сообщил на своей странице в Twitter.

Дипломат заявил, что в посольство России была направлена нота о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора с Москвой о социальной защите военных пенсионеров РФ и членов их семей. Документ, в частности, регламентирует содержание мемориальных сооружений и памятников.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение Рижской думы о сносе в латвийской столице памятника Освободителям Риги. По его словам, мемориал является «объектом российской пропаганды», который необходимо демонтировать.