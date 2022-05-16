Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Латвия приостановила соглашение с Россией о мемориальных сооружениях

МИД Латвии объявил о приостановке соглашения с Россией о мемориальных сооружениях

Фото: Roman Koksarov / AP

МИД Латвии уведомил российское посольство о приостановке соглашения с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках. Об этом министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс сообщил на своей странице в Twitter.

Дипломат заявил, что в посольство России была направлена нота о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора с Москвой о социальной защите военных пенсионеров РФ и членов их семей. Документ, в частности, регламентирует содержание мемориальных сооружений и памятников.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение Рижской думы о сносе в латвийской столице памятника Освободителям Риги. По его словам, мемориал является «объектом российской пропаганды», который необходимо демонтировать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России назвали основную задачу после вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Джокович выступил против бойкота Уимблдона из-за отстранения россиян
На Netflix выйдет шестой сезон «Черного зеркала»
Володин заявил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря
Пьяный россиянин на машине снес забор, с тапками напал на морпехов и сбежал
Экс-солистка группы «Серебро» показала загородный особняк
Президент Киргизии заявил о планах спонсоров террористов на Центральную Азию
Премьер Венгрии заявил о начале десятилетия «опасностей и войн»
В России разрешили делать машины класса «Евро-0» без подушек безопасности
Генпрокуратура Украины арестовала активы Фридмана на 420 миллионов долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.